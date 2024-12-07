«Операция была непростая»: Хайдаров рассказал о новой пластике Погребняк

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, как прошла новая операция блогерши Марии Погребняк. Его цитирует портал «Страсти».

По словам Хайдарова, он устранил у Погребняк диастаз — расхождение прямых мышц живота, возникающее после беременности, особенно у стройных девушек, вынашивающих крупный плод.

Перед операцией, уточнил он, врачи убедились, что бывшая жена футболиста Павла Погребняка полностью восстановилась после прошедших несколько месяцев назад родов, и только после этого было произведено ушивание мышц живота.

«Операция была непростая, так как были ряд особенностей. Что касаемо результата, я считаю, что мы достигли желаемого результата. Конечно, еще нужно время для восстановления. Мария, увидев результат, насколько я знаю, очень довольна», — сказал он.

Для прохождения реабилитации блогер осталась в клинике, ей придется соблюдать ограничения по физической нагрузке и придерживаться рекомендаций врача.

Бизнесвумен 5 сентября 2024 года в четвертый раз стала матерью. Она родила мальчика Владимира от предпринимателя Игоря Головинского. Блогер уже через несколько дней после появления сына вышла в свет. По словам звезды, она отказалась от декрета и продолжила активно работать и вести проекты.

Накануне Погребняк объясняла, что также решилась на вторичную маммопластику по рекомендации Хайдарова.

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