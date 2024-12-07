Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Операция была непростая»: Хайдаров рассказал о новой пластике Погребняк

Хирург Хайдаров заявил, что пластическая операция Погребняк была непростой

close
mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, как прошла новая операция блогерши Марии Погребняк. Его цитирует портал «Страсти».

По словам Хайдарова, он устранил у Погребняк диастаз — расхождение прямых мышц живота, возникающее после беременности, особенно у стройных девушек, вынашивающих крупный плод.

Перед операцией, уточнил он, врачи убедились, что бывшая жена футболиста Павла Погребняка полностью восстановилась после прошедших несколько месяцев назад родов, и только после этого было произведено ушивание мышц живота.

«Операция была непростая, так как были ряд особенностей. Что касаемо результата, я считаю, что мы достигли желаемого результата. Конечно, еще нужно время для восстановления. Мария, увидев результат, насколько я знаю, очень довольна», — сказал он.

Для прохождения реабилитации блогер осталась в клинике, ей придется соблюдать ограничения по физической нагрузке и придерживаться рекомендаций врача.

Бизнесвумен 5 сентября 2024 года в четвертый раз стала матерью. Она родила мальчика Владимира от предпринимателя Игоря Головинского. Блогер уже через несколько дней после появления сына вышла в свет. По словам звезды, она отказалась от декрета и продолжила активно работать и вести проекты.

Накануне Погребняк объясняла, что также решилась на вторичную маммопластику по рекомендации Хайдарова.

Ранее сын Анджелины Джоли выбрал неожиданную профессию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами