Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил в беседе с РИА Новости, что обсуждение инициативы по внедрению патриотических песен в школы закончится к лету 2025 года.

Колунов уверен, что к 1 сентября дети начнут изучать патриотические песни современных авторов в школах. К примеру, композиции Олега Газманова и Ярослава Дронова (Shaman).

19 марта Колунов сообщил, что Министерство просвещения России поддерживает идею о включении в школьную программу уроков музыки изучения песен певцов Олега Газманова, Shaman, группы «Любэ» и других артистов-современников. По мнению депутата, государству предстоит создать список патриотических исполнителей совместно с экспертами и родительскими организациями.

Сам Дронов посчитал идею хорошей. Однако уточнил, что в таких делах важно не навязывать. По словам Shaman, он не видит ничего плохого в том, что ученики захотят слушать и петь его песни на уроках музыки, «если так душа подскажет».

Газманов назвал «настоящим признанием» изучение его песен на уроках. Он отметил, что на его концерты приходит «очень много» детей, которые знают практически весь его репертуар.

Ранее Винер одним словом описала творчество Shaman.