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Российские звезды рассказали о своем отношении к астрологии и гаданиям

Певица Лолита призналась, что размещает песни после консультации с астрологом
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Пресс-служба/Звук

Многие российские звезды верят в астрологию и гадания, а также гороскопы, некоторые из них принимают серьезные решения только после консультации со своим астрологом. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Много разных было вещей. И Бацзы интересовался, и квадрат Пифагора, и множественные, множественные штуки. С каждым днем, с каждым прожитым сегодняшним днем люди все больше в это обращаются», — признался певец Дима Билан.

Певица Лолита, в свою очередь, рассказала, что регулярно общается с астрологом уже 23 года и размещает свои песни в те дни, на которые она советует. Ее коллега, народный артист России Филипп Киркоров также сообщил, что давно увлекается астрологией и сам составил натальные карты для своих детей.

23 января в Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией. Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов. Изменения планируют внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

В документе говорится, что «таролог» — это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами «таро», предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям.

Ранее в Госдуме заявили, что СМИ не должны транслировать предсказания астрологов и гадалок.

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