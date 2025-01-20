Таможня предотвратила контрабанду европейских картин из Эстонии

Контрабанду старинных европейских картин пресекли российские таможенники. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы.

Представители таможни рассказали, что инспекторы в пункте пропуска Ивангород остановили 40-летнюю россиянку, прибывшую из Эстонии. При контроле ее сопровождаемого багажа сотрудники таможни обнаружили два художественных полотна и графическую картину. Предметы женщина, по ее словам, перевозила по просьбе знакомой за денежное вознаграждение.

Натюрморты «С фруктами и вазой» и «Букет цветов в терракотовой вазе» (копия картины голландского живописца Яна Ван Хейсума) оказались написанными неизвестными художниками в начале ХХ века в Западной Европе. Гелиогравюра с изображением сцены из романа Гете «Страдания юного Вертера» — это оригинальная графическая работа придворного фотографа Короля Баварского Йозефа Альберта (Германия, вторая половина XIX века), установила экспертиза.

Специалисты подтвердили, что произведения искусства относятся к культурным ценностям и подлежат обязательному таможенному декларированию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере, женщине грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие.

Накануне в Петербурге открылась выставка картин любимого художника Гитлера и Николая I.

Ранее суд обязал вернуть в Россию картину XVI века, снятую с торгов Sotheby's.