Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Константин Меладзе не приехал в Россию на годовщину смерти отца

SHOT: певец Валерий Меладзе общался по видеозвонку с братом Константином на могиле отца
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Композитор Константин Меладзе не приехал в Россию на годовщину смерти отца Шоты Меладзе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Меладзе «поставил крест» на России после аннуляции ВНЖ. Могилу отца посетил Валерий Меладзе с дочерьми Софией и Ариной, а также другими членами семьи. Он общался по видеозвонку с братом.

В ролике, опубликованном SHOT, Валерий показал Константину захоронения и дал сказать несколько слов покойному. Затем композитор поговорил с родственниками по связи.

Издание заявляет, что у Константина Меладзе есть два гражданства – Грузии и Украины.

В августе 2023 года появилась информация, что Меладзе потерял вид на жительство в России. У композитора ликвидировали ИП по причине окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России.

Константин Меладзе уехал из России после начала СВО вместе с на тот момент своей супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье, после чего появились слухи об их разводе. В октябре Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе.

Ранее Константина Меладзе заподозрили в новом романе с молодой музой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами