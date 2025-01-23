SHOT: певец Валерий Меладзе общался по видеозвонку с братом Константином на могиле отца

Композитор Константин Меладзе не приехал в Россию на годовщину смерти отца Шоты Меладзе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Меладзе «поставил крест» на России после аннуляции ВНЖ. Могилу отца посетил Валерий Меладзе с дочерьми Софией и Ариной, а также другими членами семьи. Он общался по видеозвонку с братом.

В ролике, опубликованном SHOT, Валерий показал Константину захоронения и дал сказать несколько слов покойному. Затем композитор поговорил с родственниками по связи.

Издание заявляет, что у Константина Меладзе есть два гражданства – Грузии и Украины.

В августе 2023 года появилась информация, что Меладзе потерял вид на жительство в России. У композитора ликвидировали ИП по причине окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России.

Константин Меладзе уехал из России после начала СВО вместе с на тот момент своей супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье, после чего появились слухи об их разводе. В октябре Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе.

Ранее Константина Меладзе заподозрили в новом романе с молодой музой.