Константина Меладзе заподозрили в новом романе с молодой музой

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что у композитора Константина Меладзе появилась новая муза после развода с певицей Верой Брежневой. Его слова передает Life.ru.

«Новая спутница у него в любом случае присутствует, даже говорят такое, соответственно, в кулуарах наших», — заявил Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что творческие люди не могут быть долго одни. Меладзе, добавляет Life.ru, также подозревают в новом романе его фанаты.

Несколько дней назад композитор вместе со своим братом опубликовали новую песню «Зима так близко». Вскоре интернет-пользователи предположили, что у Меладзе-старшего появилась новая возлюбленная, которая гораздо младше него.

Константин Меладзе уехал из России после начала СВО вместе с на тот момент своей супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье, после чего появились слухи об их разводе. В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Знаменитости состояли в браке восемь лет, общих детей у них нет.

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