Две электрогитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за $2,55 млн

Аукционный дом Christie's продал две электрогитары британского рок-музыканта, семикратного обладателя «Грэмми» Джеффа Бека за $2,55 млн (порядка 250 млн рублей). Об этом пишет РИА Новости.

Электрогитару Anoushka, созданную в 1990 году компанией Fender, реализовали за $1,24 млн, а Oxblood, изготовленную в 1954 году компанией Les Paul, продали за $1,31 млн.

В начале своей карьеры Бек играл в рок-группе The Yardbirds, а в 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group.

19 января стало известно, что черновики песни американского автора-исполнителя, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана Mr. Tambourine Man, которую он написал в 1965 году, продали на аукционе за $508 тысяч в США. Британская газета The Guardian отмечает, что черновики текстов песен были среди 60 предметов, которые выставили на продажу. Также было выставлено 50 предметов из личной коллекции американского музыкального журналиста Эла Ароновица.

До этого сообщалось, что коллекция из 42 писем Боба Дилана была продана на аукционе почти за $670 тыс. Их новым владельцем стал известный португальский книжный магазин Lello.

Ранее Джонни Депп продал свои рисунки за £4,5 миллиона.