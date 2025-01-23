В Большом театре покажут балет о Сергее Дягилеве

Премьер Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Денис Родькин сообщил в беседе с ТАСС, что покажет собственный балет о театральном деятеле Сергее Дягилеве.

Родькин сделает постановку совместно с МГИМО. Премьер Большого театра станет художественным руководителем проекта. Он также исполнит одну из ролей в спектакле. Артист назвал фигуру Дягилева одной из самых притягательных в русской культуре ХХ века. Он отметил, что представит балетмейстера в новом свете.

«Он (Дягилев) будет не таким, как мы его представляем: мужчина в цилиндре, раздающий указания. Мы будем танцевать его характер, потому что это очень противоречивая личность, и я иногда даже сравниваю его с Мефистофелем», — поделился премьер.

В спектакле будут фигурировать такие современники Дягилева, как французский композитор Морис Равель, российский живописец и сценограф Лев Бакст, знаменитый артист балета и балетмейстер Михаил Фокин, русская балерина Тамара Карсавина, танцовщик и хореограф Вацлав Нижинский.

По словам Родькина, спектакль стартует в первой половине 2025 года.

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