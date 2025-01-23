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Долг актера Смольянинова продолжил увеличиваться

РИА Новости: актер Смольянинов задолжал свыше 200 тысяч рублей
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Долг покинувшего страну после начала спецоперации актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) превысил 200 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

В июле прошлого года задолженность Смольянинова составляла 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч были долгом по кредиту. За прошедшие полгода сумма долга по кредитам и невыплаченным штрафам увеличилась на 52 тысячи рублей, достигнув 216 тысяч рублей.

22 ноября Смольянинов заявил, что стал в три раза меньше зарабатывать в эмиграции. При этом, подчеркнул артист, его все устраивает.

29 октября Басманный суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Ранее против Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело в России.

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