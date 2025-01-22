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Стало известно, сколько Петросян и Брухунова потратили на номер на Мальдивах

«АиФ»: комик Петросян потратил на Мальдивы более 800 тысяч рублей
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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова потратили более 800 тысяч рублей на отдых на Мальдивах. Об этом сообщает aif.ru.

Издание связалось с турагентством, через которое узнало, что Петросян и Брухунова отдыхают в пятизвездочном остров-курорте. Средняя стоимость номера в отеле составляет 150 тысяч рублей, а за неделю – 800 тысяч рублей.

«Плюс авиабилеты — прямой рейс до Мале, столицы Мальдив, в экономклассе стоит 85 тысяч рублей, а в бизнесе — 280 тысяч рублей на человека. Можно выбрать стыковочный рейс, но он не будет сильно дешевле — полет через Дубай стоит 75 тысяч в экономе, от 220 тысяч в бизнесе», — заявили в турагентстве.

Aif.ru добавил, что питание за неделю отдыха может стоить около 250 тысяч рублей. Брухунова и Петросян уехали на Мальдивы до конца января.

В ноябре Брухунова рассказала, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам жены комика, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу».

Ранее Петросян вспомнил, как чуть не попал в авиакатастрофу под Харьковом.

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