Волочкова рассказала о состоянии отца после двух инсультов: «Очень плох»

Балерина Анастасия Волочкова призналась mk.ru, что ее отец Юрий находится в тяжелом состоянии после двух инсультов.

«Я съездила к папе. Он, к сожалению, уже очень плох. 17 лет он не говорит ничего, не двигается», — заявила танцовщица.

Волочкова отметила, что из-за этого сблизилась со своей матерью Тамарой. Она напомнила, что у нее были проблемы в общении с родительницей: женщина ей «завидовала».

«Но я призвала перед Новым годом и маму, и дочку, чтобы мы были вместе, чтобы мы простили друг другу все обиды. И, знаете, получилось», — порадовалась балерина.

Анастасия Волочкова родилась в семье чемпиона Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису, тренера по легкой атлетике Юрия Волочкова и гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу Тамары Антоновой. Супруги давно развелись, но сохранили хорошие отношения. Мать знаменитости периодически навещает бывшего мужа и помогает за ним ухаживать.

Отец артистки перенес два инсульта. На протяжении 15 лет Волочков передвигается на инвалидной коляске и не может полноценно говорить. Балерина рассказывала, что серьезные проблемы со здоровьем у родителя начались в 60 лет. Бывший тренер и чемпион СССР по настольному теннису нуждается в постоянном уходе. И артистка наняла для отца сиделку, а также помогает ему финансово. По словам звезды, своими «бойцовскими» качествами она обязана родителю, и, несмотря на их непростые взаимоотношения, всегда будет благодарной дочерью.

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