Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова рассказала о состоянии отца после двух инсультов: «Очень плох»

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии
close
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась mk.ru, что ее отец Юрий находится в тяжелом состоянии после двух инсультов.

«Я съездила к папе. Он, к сожалению, уже очень плох. 17 лет он не говорит ничего, не двигается», — заявила танцовщица.

Волочкова отметила, что из-за этого сблизилась со своей матерью Тамарой. Она напомнила, что у нее были проблемы в общении с родительницей: женщина ей «завидовала».

«Но я призвала перед Новым годом и маму, и дочку, чтобы мы были вместе, чтобы мы простили друг другу все обиды. И, знаете, получилось», — порадовалась балерина.

Анастасия Волочкова родилась в семье чемпиона Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису, тренера по легкой атлетике Юрия Волочкова и гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу Тамары Антоновой. Супруги давно развелись, но сохранили хорошие отношения. Мать знаменитости периодически навещает бывшего мужа и помогает за ним ухаживать.

Отец артистки перенес два инсульта. На протяжении 15 лет Волочков передвигается на инвалидной коляске и не может полноценно говорить. Балерина рассказывала, что серьезные проблемы со здоровьем у родителя начались в 60 лет. Бывший тренер и чемпион СССР по настольному теннису нуждается в постоянном уходе. И артистка наняла для отца сиделку, а также помогает ему финансово. По словам звезды, своими «бойцовскими» качествами она обязана родителю, и, несмотря на их непростые взаимоотношения, всегда будет благодарной дочерью.

Ранее сообщалось, что жена раскрыла диагноз Кушанашвили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами