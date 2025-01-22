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Жена раскрыла диагноз Кушанашвили: «Врачи верят в лучшее»

Супруга Кушанашвили: врачи ждут, когда Отар полностью закончит химиотерапию
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Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Супруга Отара Кушанашвили Ольга сообщила mk.ru, что шоумену диагностировали рак сигмовидной кишки четвертой стадии.

По словам Ольги, врачи ждут, когда Кушанашвили полностью закончит химиотерапию, — и потом у него будет восстановительное лечение.

«Врачи верят в самое лучшее, им нравится его настрой, им нравится то, что он соблюдает все рекомендации», — поделилась женщина.

Супруга шоумена рассказала, что Кушанашвили прописали диетическое питание с большим количеством белка. Она также отметила, что семья не объявляла сбор средств на лечение журналиста.

«Отар лично ничего ни у кого не просил, хотя он никогда не скрывал, что он небогат, в общем-то. Из артистов, друзей каждый помогал сам, как считал нужным», — заявила Ольга.

В июне 2024 года стало известно, что у Отара Кушанашвили выявили рак. Телеведущий рассказывал, что платил за один лекарственный укол по 10 тыс. рублей. Ему делали процедуры два раза в день на протяжении трех месяцев.

1 октября Кушанашвили успешно прооперировали в Москве. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

Ранее сообщалось, что Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей.

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