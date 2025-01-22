Звезду «Сплетницы» уличили во лжи на фоне ее обвинений в домогательствах

Юридическая команда Джастина Бальдони опубликовала серию роликов со съемок фильма «Все закончится на нас» на фоне иска актрисы Блейк Лайвли против режиссера. Об этом сообщает Variety.

«Эти видеозаписи, снятые 23 мая 2023 года, опровергают заявления госпожи Лайвли о неподобающем поведении Бальдони», — утверждают представители режиссера.

На видео Бальдони, сыгравший также одну из ролей в фильме, танцует медленный танец со звездой «Сплетницы». В иске Лайвли утверждала, что режиссер вел себя неподобающе во время работы над этим эпизодом — в том числе он якобы делал замечания о ее запахе.

Судя по ролику, речь идет о моменте, когда Бальдони произносит: «Оставлю ли я на тебе свою бороду?» — когда касается шеи Лайвли. В ответ знаменитость заявляет, что он испачкается от ее автозагара. Они смеются, а под конец режиссер произносит, что ее крем «хорошо пахнет».

«Сцена была задумана, чтобы показать, как два персонажа влюбляются друг в друга и стремятся стать ближе. Оба актера не выходят за рамки сцены, проявляя взаимное уважение и демонстрируя свой профессионализм», — сказано в титрах.

Адвокаты Лайвли, в свою очередь, заявили, что опубликованные Бальдони ролики только подтверждают слова актрисы. По их словам, вся эта сцена была импровизацией режиссера, ее заранее не согласовывали с актрисой. Также, подчеркнули они, на съемках не присутствовал координатор интимных сцен.

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