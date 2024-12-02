Джуди Денч подарили попугая, который ругает ее непристойными словами

Звезда »Джеймса Бонда» Джуди Денч рассказала, что попугай, которого ей подарили в пандемию, ругает актрису непристойными словами. О питомце она побеседовала с Times.

По словам 89-летней звезды, она проводит много времени, болтая со своим партнером, 81-летним защитником природы Дэвидом Миллсом, 81 год, и попугаихой Свити.

«Она говорит мне: «Ты проститутка»! Еще она сказала «Борис Джонсон», но это она услышала не от меня», — поделилась актриса.

Денч уточнила, что словарный запас попугай пополняет, слушая радио.

«Боже мой, до чего же она забавная. Она очень, очень забавная. У каждого должен быть попугай или птица майна. Их голоса просто невероятны», — говорит актриса.

Накануне Джуди Денч заявила, что не собирается уходить из кино из-за слепоты.

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