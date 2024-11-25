Пригожин раскрыл стоимость дачи в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил в шоу «Сплетни-шейкер» наличие дачи в Швейцарии.

Пригожин поделился подробностями покупки дома в Швейцарии в 90-х. Чтобы приобрести недвижимость, продюсер брал кредит с 1% годовых. Он погасил его через 10 лет. Всего дом обошелся ему в 50 миллионов рублей (около $2 млн по курсу того времени).

«У нас учились дети в Швейцарии, и нам неудобно было навещать детей и жить постоянно в отелях. Поэтому мы купили домик – дачу», — рассказал продюсер.

Пригожин раскрыл, что у него также есть квартира в Дубае.

«Ну люблю Дубай», — отметил муж Валерии.

В октябре Пригожин рассказал, что его жена, певица Валерия, может зарабатывать как 5 миллионов рублей, так и 10 миллионов рублей. Все зависит от конкретного мероприятия. Продюсер назвал супругу символом русской женщины. Он уверен, что такой человек, как Валерия, может представлять государство в культуре.

По словам Пригожина, его жена сочетает в себе профессионализм, воспитанность, интеллигентность и отсутствие безразличности.

Ранее московскую квартиру Софии Ротару сняли с продажи.