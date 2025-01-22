Дмитрий Тарасов ответил, планирует ли еще детей

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готов стать отцом в шестой раз.

Тарасов уточнил, что подобные вещи «надо согласовывать» с женой – Анастасией Костенко.

«Но если говорить о моем мнении, я не против, я только за. Так что, Анастасия Ярославовна, ответ за тобой», — заявил спортсмен.

В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

6 сентября Тарасов подарил Костенко двухэтажный особняк. Экс-футболист жил с семьей в доме в поселке Соловьиная роща, который построил во время брака с Бузовой. В 2023 году Тарасов выставил этот особняк на продажу. Жена спортсмена признавалась, что мечтала съехать отсюда и «построить гнездышко» на новом месте.

Ранее Бузова рассказала, чем ее не устраивали последние ухажеры.