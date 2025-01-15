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Бузова рассказала, чем ее не устраивали последние ухажеры

Певица Ольга Бузова заявила, что ей не хватало трепета и внимания от последних ухажеров
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в интервью RU.TV, что ей не хватало трепета, внимания и заботы как о девушке от ухажеров в 2024 году.

Артистка не отрицает, что неоднократно ходила на свидания в 2024 году. Однако ни одна встреча не привела к серьезному роману.

Бузова рассказала, что ей также не подходил образ жизни мужчин, которые хотели завести с ней роман. Ей не хватало «динамики и шустрости по жизни». Как объяснила артистка, она сама быстро принимает решения и быстро реагирует. Знаменитость также не устроило чувство ответственности у ухажеров.

«В плане, если мы договорились, значит, мы договорились. Если у тебя планы меняются, то это твои проблемы. Ты не должен мои планы менять, потому что ты в моих планах. Я очень четкая и конкретная. И когда в каких-то моментиках происходит диссонанс, это меня расстраивает. Но в целом я, кажется, даже перестала капризничать», — поделилась телеведущая.

Как отметила Бузова, ей сложно понять, общаются с ней из-за личности или популярности. Артистка намерена вступить в отношения при условии, что в них будет безусловное принятие и любовь.

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