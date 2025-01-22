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Названы претенденты на «Золотого медведя» на 75-м Берлинале

Guardian: 19 претендентов поборются за призы 75-го Берлинского кинофестиваля
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Depositphotos

За призы 75-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого» и «Серебряного медведя» — поборются 19 претендентов. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В числе претендентов бродвейская биографическая лента Ричарда Линклейтера «Голубая луна» с Итаном Хоуком и Маргарет Коулли в главных ролях, картина «Мечты» Мишеля Франко о мексиканской истории любви с Джессикой Честейн в роли светской львицы, а также британская семейная драма «Горячее молоко» с Эммой Макки и Фионой Шоу.

Обладатель «Золотого медведя» Раду Жуде представит фильм «Континенталь '25» — драму о жилищном кризисе, действие которой происходит в Трансильвании. Также за награды поборются фильмы «Ледяная башня» Люсиль Хаджихалилович, «Голубая тропа» Габриэля Маскаро, сериал Вивиан Ку «Девушки на проволоке» и другие.

75-й Берлинский кинофестиваль откроется 13 февраля мировой премьерой фильма «Свет» Тома Тыквера («Беги, Лола, беги») о переплетенных судьбах сирийского беженца и немецкой семьи среднего класса.

В прошлом году «Золотого медведя» получил документальный фильм сенегало-французского режиссера Мати Диопа «Дагомея» о первом крупном возвращении награбленных сокровищ из Европы в Африку.

Ранее сразу три российских фильма взяли награды на фестивале в Бангладеш.

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