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Объявлены победители 74-го Берлинского кинофестиваля

Главный приз Берлинале выиграл фильм о вывезенных из Африки объектах искусства

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Марко Тальярино/Architectural Photography Awards

Документальная лента «Дагомея», повествующая об украденных из Африки колонизаторами объектах искусства, получила главную награду 74-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». Трансляцию церемонии вели на сайте киносмотра. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

Мати Диоп посветила свою картину истории вывезенных в 1982 году из африканского государства Дагомея во Францию объектах искусства. На церемонии награждения французский режиссер выразила надежду, что в этом вопросе «наступит справедливость» и трофеи возвратят на континент.

Гран-при киносмотра достался южнокорейскому режиссеру Хону Сан-су за фильм «Нужды путешественника». Награду «За лучшую режиссуру» вручили доминиканцу Нельсону Карло де лос Сантосу Ариасу за фильм «Пепе». Победителем в номинации «Лучшая актерская работа» стал американец Себастьян Стэн, снявшийся в ленте «Другой человек».

До этого фильм «Женщина-король» собрал в кинотеатрах США неожиданно большую кассу. Действие картины Джины Принс-Байтвуд происходит в XIX веке в африканском государстве Дагомея.

Ранее вышел трейлер фильма «Женщина-король» с оскароносной Виолой Дэвис.

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