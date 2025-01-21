«Какая я красивая»: Волочкова заявила, что не чувствует себя на 49 лет

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, отпраздновавшая накануне свой 49-й день рождения, заявила в беседе с «Газетой.Ru», что не выглядит на свой возраст. Балерина призналась, что для нее очень важно как можно дольше сохранить способность танцевать на сцене.

«Для меня возраст — это цифры в паспорте, и я знаю, что я не выгляжу на свои 49 лет. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, какая я красивая. А на сколько я выгляжу и чувствую себя, я не знаю. 35 лет, может быть. Не знаю. Для меня важно сохранить способность танцевать и сохранять свою форму, чтобы бог даровал здоровье, чтобы мне его хватало. Конечно, я понимаю, что я не буду танцевать, как Майя Плисецкая, до 70 лет, но у меня просто есть уже свои задумки», — сказала Волочкова.

Балерина призналась, что не пользуется услугами косметолога и не колет себе уколы красоты.

«У меня прекрасные гены. Я могу сходить на какие-то аппаратные процедуры, но ничего не колю под кожу. У меня аллергия на иглу, на уколы. Вот даже на шипы от роз. К тому же наша природа так выстроена, что после этих уколов кожа будет еще хуже выглядеть со временем», — отметила Волочкова.

Ранее Волочкова подтвердила, что ее связывает не просто дружба с 26-летним танцором Марчелом.