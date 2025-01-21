Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Какая я красивая»: Волочкова заявила, что не чувствует себя на 49 лет

Балерина Волочкова заявила, что не колет уколы красоты
close
Ирина Иорданова

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, отпраздновавшая накануне свой 49-й день рождения, заявила в беседе с «Газетой.Ru», что не выглядит на свой возраст. Балерина призналась, что для нее очень важно как можно дольше сохранить способность танцевать на сцене.

«Для меня возраст — это цифры в паспорте, и я знаю, что я не выгляжу на свои 49 лет. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, какая я красивая. А на сколько я выгляжу и чувствую себя, я не знаю. 35 лет, может быть. Не знаю. Для меня важно сохранить способность танцевать и сохранять свою форму, чтобы бог даровал здоровье, чтобы мне его хватало. Конечно, я понимаю, что я не буду танцевать, как Майя Плисецкая, до 70 лет, но у меня просто есть уже свои задумки», — сказала Волочкова.

Балерина призналась, что не пользуется услугами косметолога и не колет себе уколы красоты.

«У меня прекрасные гены. Я могу сходить на какие-то аппаратные процедуры, но ничего не колю под кожу. У меня аллергия на иглу, на уколы. Вот даже на шипы от роз. К тому же наша природа так выстроена, что после этих уколов кожа будет еще хуже выглядеть со временем», — отметила Волочкова.

Ранее Волочкова подтвердила, что ее связывает не просто дружба с 26-летним танцором Марчелом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами