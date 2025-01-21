Краймбрери о своей внешности: «Все пишут, что я жертва пластической хирургии»

Певица Мари Краймбрери пожаловалась в подкасте «ВКАТИТ!», что ей приписывают пластику.

«Все пишут, что я жертва пластической хирургии», — отметила артистка.

Краймбрери опровергла, что когда-либо пользовалась услугами пластического хирурга. Она уточнила, что не стала бы скрывать свою пластику, если бы решилась на нее. По словам артистки, она кардинально изменилась внешне с юношества, потому что сильно похудела и начала ухаживать за собой.

Как отметила Краймбрери, некоторые внешние особенности она корректирует косметикой. К примеру, по заявлению артистки, ей приписывают ботокс, когда она просто накрасила губы.

Краймбрери призналась, что не считает себя красивой, хотя в юношестве была уверена в этом.

«Я была больше на 20 килограммов, с тонкими бровями, жиденькими неухоженными черными волосами... У меня очень кривые зубы от природы. Из-за такого пухляша на лице казалось, что у меня очень маленькие губки. И вот с этим всем я была очень уверена в себе. Почему? Я не могу понять», — поделилась исполнительница.

Ранее Бородину спутали с ее 15-летней дочерью.