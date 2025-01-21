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Башмет рассказал, почему российский актер может получить «Оскар»

Дирижер Башмет заявил, что российский актер может выиграть «Оскар»
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет резко высказался о премии Американской киноакадемии «Оскар». Его цитирует ТАСС.

По словам Башмета, получение такой высокой награды — это очень важно для творческого человека, для режиссера, актера.

«Но если узнать некоторые детали, то отношение к этому может измениться. Во-первых, награда очень политизирована», — сказал музыкант.

Однако, продолжил Башмет, российский актер может быть номинирован на кинопремию «Оскар» и выиграть ее несмотря на это.

«Они как раз могут сделать вид, что политика их не касается», — заявил он.

Накануне российский актер Юра Борисов получил номинацию кинопремии SAG Awards, присуждаемую Гильдией киноактеров США, в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора».

Также Борисов вместе с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и другими актерами драмеди стал номинантом в секции «Лучший актерский состав».

Премия SAG Awards проходит ежегодно с 1995 года, по ее результатам предсказывают номинантов премии «Оскар».

5 января прошла церемония награждения международной кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов не получил награду в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Она досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

Ранее Юры Борисова номинировали на еще одну известную зарубежную премию — Vancouver Film Critics Circle Awards.

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