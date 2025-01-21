Двухлетний сын Пэрис Хилтон выбрал профессию

Parishilton/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У сына бывшей наследницы сети отелей «Hilton Hotels», светской дивы Пэрис Хилтон появилась мечта стать пожарным. Об этом пишет TMZ.

Хилтон рассказала, что двухлетний Феникс Реум захотел пожарным, когда вырастет, после разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Пэрис и ее семья пострадали от пожаров: дом знаменитости в Малибу сгорел дотла в начале января. Хилтон помогает пострадавшим финансово и даже взяла себе щенка по имени Зузу, которого бросили погорельцы.

«Мы все в него влюбились», — говорит Хилтон.

Мощные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее американцы обвинили ChatGPT в нехватке воды для тушения пожаров в Лос-Анджелесе.