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Евгений Кулик стал отцом в третий раз: «Я — отец героин»

Блогер Евгений Кулик назвал новорожденного сына Лотереем
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evgeny_kulik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер, актер и режиссер Евгений Кулик сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении сына.

Кулик опубликовал фото с женой и новорожденным на руках. Малыш родился 20 января. Артист назвал сына Лотереем.

«Я – отец героин», — подписал публикацию блогер.

Кулик женат на Ригине Гайсиной с 2018 года. Супруга режиссера занимается бизнесом по пошиву женской одежды и нижнего белья. В 2020-м бизнесвумен родила дочь Софию, а в 2022-м – сына Федора.

Кулик начал свою юмористическую карьеру в 2008 году, основав команду КВН «Голоса». Позже он стал публиковать развлекательные ролики в соцсетях. Видео принесли ему большую известность. В 2015-м он дебютировал как актер в сериале «Остров». Он снялся в таких картинах, как «Елки-9», «Я худею», «Одноклассницы», «Лотерея». Артист также пишет сценарии и режиссирует фильмы, в частности «Елки 9».

В апреле 2024-го начались съемки скетч-шоу «Осторожно, Кулик!» с Куликом и блогершей Кариной Кросс. В проекте артист снимется в юмористических эпизодах со своей женой Ригиной, а также перевоплотится в самых разных персонажей, чтобы показать курьезные сценки из жизни.

Ранее Ксения Бородина начала подготовку к свадьбе.

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