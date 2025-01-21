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Алла Довлатова рассказала о своей диете

Телеведущая Алла Довлатова сообщила, что сидит на интервальном голодании
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Алла Довлатова призналась в беседе с mk.ru, что уделяет большое внимание своему питанию.

Довлатова сидит на интервальном голодании. Она питается на протяжении шести часов в день, а оставшиеся 18 часов не ест. После семи вечера знаменитость старается не позволять себе перекусов. Артистка уточнила, что практически не ест еду с высоким содержанием углеводов. При этом она позволяет себе «практически все». Телеведущая сама себе готовит еду.

«Сегодня моя младшая дочка сделала мне подарок. Я просила у нее найти рецепт какого-нибудь десерта, а она нашла рецепт вкусных рыбно-крабовых котлет. От своего любимого шеф-повара, которого она обожает смотреть. И я сегодня приготовила котлетки по этому рецепту. Получилось очень вкусно», — поделилась знаменитость.
Довлатова также занимается спортом для поддержания фигуры.

В декабре 2024-го Аллу Довлатову сравнили с дизайнером Донателлой Версаче. Многие поклонники российской звезды увидели сходство после ее появления на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

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