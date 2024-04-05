Начались съемки комедийного шоу «Осторожно, Кулик!» с Кариной Кросс

Начались съемки скетч-шоу «Осторожно, Кулик!» с блогерами Евгением Куликом и Кариной Кросс.

В проекте Кулик снимется в юмористических эпизодах со своей женой Ригиной, а также перевоплотится в самых разных персонажей, чтобы показать курьезные сценки из жизни.

Режиссеры скетчей — Сергей Наумов («Оливье и Роботы», «Елки-9») и Александра Лупашко («Танцуй, Селедка!», «Шестнадцать+»). Авторы сценария — Евгений Кулик и Дмитрий Балуев.

Кулик рассказал, что идея скетчкома пришла не случайно, так как до этого он пять лет снимал ролики в подобном жанре и «набивал руку», чтобы снять несколько фильмов. Блогер хочет совместить свои старые скетчи с хорошей кинематографической съемкой.

«Таких скетчей еще никто не делал, это будет нечто новое, свежее, актуальное. Сейчас идет гонка скетчкомов, и у всех авторов разный подход, посмотрим, что из этого получится. Мы делаем юмор, который нам нравится, и будем надеяться, что он понравится нашему зрителю», — заявил блогер.

В ролях — Евгений Кулик, Ригина Гайсина, Михаил Орлов, Павел Ворожцов, Татьяна Орлова, Елена Мелентьева, Ангелина Стречина, Янчик, Карина Кросс.

Ранее Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи.