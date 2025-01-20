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Ксения Бородина начала подготовку к свадьбе

Телеведущая Бородина призналась, что переживает из-за подготовки к свадьбе
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начала подготовку к свадьбе с блогером Николаем Сердюковым.

Бородина призналась, что переживает из-за организации. Она назвала подготовку к торжеству стрессовой ситуацией. По словам телеведущей, она хочет, чтобы свадьба получилась красивой, особенной и невероятной.

«Много изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила. Поэтому сейчас в таком немножко шоке пребываю, потому что сейчас идет поиск всего на свете. Что сложно достать, сложно организовать, где-то договориться. Слава богу, у меня есть организатор в виде моей подруги», — рассказала знаменитость.

Бородина уточнила, что пока не выбрала себе свадебное платье. Она хочет два-три раза сменить наряд на торжестве. Также звезда планирует устроить дресс-код на свадьбе. Она желает, чтобы праздник и гости смотрелись красиво, гармонично и эстетично.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее Бородина раскрыла заработок жениха.

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