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Умер музыкант группы Whitesnake

После борьбы с раком скончался гитарист Джон Сайкс
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POP-EYE/Peng/Global Look Press

Джон Сайкс, гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake, умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление представителей музыканта.

В заявлении говорится, что артист скончался после тяжелой борьбы с раком.

«Многие запомнят его как человека с исключительным музыкальным талантом, но для тех, кто не знал его лично, он был вдумчивым, добрым и харизматичным человеком, чье присутствие озаряло пространство вокруг. Он шел в такт собственному барабану и всегда болел за проигравшего. В свои последние дни он говорил о своей искренней любви и благодарности поклонникам, которые были рядом с ним все эти годы», — поделилась семья.

В 1982 году Сайкс присоединился к ирландской группе Thin Lizzy, распавшейся после смерти фронтмена Фила Лайнотта в 1986 году. Он также присоединился к британской группе Whitesnake, дебютировав на их альбоме 1984 года Slide It In, который принес им успех в США.

Ранее умер режиссер фильма «Челюсти 2».

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