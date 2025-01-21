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Бывшая директор российского музея вошла в топ влиятельнейших женщин-руководителей мира

Экс-директор Пушкинского музея Антонова вошла в список самых влиятельных женщин
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Экс-директор ГМИИ имени А.С. Пушкина, историк и искусствовед Ирина Антонова вошла в топ самых влиятельных женщин — руководительниц музеев. Об этом сообщает The Guardian.

«Легендарный директор Пушкинского музея в Москве Ирина Антонова поступила на работу в 1945 году и была назначена руководителем в 1961 году. Она оставалась на посту беспрецедентно долго — 52 года», — говорится в статье.

The Guardian напомнила, что Антонова регулярно устраивала выставки зарубежного искусства и первой привезла в Москву работы Пабло Пикассо. В 1974 году именно благодаря ее стараниям в Москву приехала «Мона Лиза».

Антонова начала работать в музее сразу после окончания МГУ. В 2013 году в ГМИИ пришел новый директор — Марина Лошак, а Антонова стала президентом институции, и на этом посту она продолжала работу по созданию музейного городка на базе своего музея, который должен занять целый квартал неподалеку от Кремля и храма Христа Спасителя.

В 2020 году Ирины Антоновой не стало в возрасте 98 лет.

Ранее бывший директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева записала прощальное обращение.

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