Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Буланова подняла гонорар на фоне популярности хитов 90-х

Певица Татьяна Буланова призналась, что повысила гонорар из-за тренда на 90-е
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова сообщила, что ее гонорар повысился на фоне популярности хитов 90-х. Слова знаменитости передает Общественная Служба Новостей.

«Наверное, вот уже третий год, как у меня стало больше концертов, каких-то частных мероприятий», — поделилась она.

Буланова не стала раскрывать точную сумму обновленного гонорара. Она отметила, что цена ее выступлений «не кардинально» поднялась.

Также исполнительница выразила мнение, что у звезд 90-х всегда будут слушатели. Из года в год, заявила Буланова, проводятся концерты с хитами прошлых лет.

«На моих хитах многие выросли. А теперь, когда есть социальные сети, даже моим некоторым композициям придают современное звучание», — подчеркнула артистка.

В сентябре 2023 года актер Алексей Розин объяснил «Газете.Ru», что нынешний тренд на 90-е связан с цикличностью культуры. Он назвал эти годы важной исторической эпохой для страны, которую нужно анализировать, проговаривать и как-то рефлексировать.

Звезда «Левиафана» также подчеркнул, что сам не испытывает пиетет перед той «очень разной и противоречивой» эпохой.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова активно готовится к концертам после выписки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами