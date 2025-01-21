Татьяна Буланова подняла гонорар на фоне популярности хитов 90-х

Певица Татьяна Буланова призналась, что повысила гонорар из-за тренда на 90-е

Певица Татьяна Буланова сообщила, что ее гонорар повысился на фоне популярности хитов 90-х. Слова знаменитости передает Общественная Служба Новостей.

«Наверное, вот уже третий год, как у меня стало больше концертов, каких-то частных мероприятий», — поделилась она.

Буланова не стала раскрывать точную сумму обновленного гонорара. Она отметила, что цена ее выступлений «не кардинально» поднялась.

Также исполнительница выразила мнение, что у звезд 90-х всегда будут слушатели. Из года в год, заявила Буланова, проводятся концерты с хитами прошлых лет.

«На моих хитах многие выросли. А теперь, когда есть социальные сети, даже моим некоторым композициям придают современное звучание», — подчеркнула артистка.

В сентябре 2023 года актер Алексей Розин объяснил «Газете.Ru», что нынешний тренд на 90-е связан с цикличностью культуры. Он назвал эти годы важной исторической эпохой для страны, которую нужно анализировать, проговаривать и как-то рефлексировать.

Звезда «Левиафана» также подчеркнул, что сам не испытывает пиетет перед той «очень разной и противоречивой» эпохой.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова активно готовится к концертам после выписки.