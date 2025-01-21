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«Ноги больные давно»: агент звезды «Солдат» о состоянии здоровья актера

Агент актера Эстрина Крыжанская заявила, что он чувствует себя нормально
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ТНТ

Агент российского актера Бориса Эстрина Мария Крыжанская рассказала о состоянии звезды сериалов «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки». Ее цитирует aif.ru.

По словам Крыжанской, ухудшения здоровья у Эстрина нет, он чувствует себя нормально.

«Диабет у него выявили еще лет 10 назад. Ноги больные у него тоже давно», — добавила она.

23 января, уточнила Крыжанская, актер должен ехать на пробы.

Накануне СМИ сообщили, что состояние Эстрина якобы резко ухудшилось из-за сахарного диабета второго типа. По данным Life, 55-летний актер «Солдат» якобы страдает от постоянных болей, головокружений и слабости, у него начали «отниматься ноги».

Актер Борис Эстрин известен по роли офицера военкомата Хворостюка из сериала «Солдаты». Он также сыграл учителя математики Валынского в «Кремлевских курсантах». Эстрин также известен по проектам «Метод Лавровой», «Телохранитель», «Нарушение правил», «Инспектор Гаврилов» и другим. Всего в его фильмографии свыше 100 работ.

Накануне в Совфеде предложили присвоить Юрию Шатунову звание народного артиста России.

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