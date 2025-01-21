У звезды «Солдат» отнимаются ноги на фоне ухудшения состояния

Состояние здоровья актера Бориса Эстрина резко ухудшилось из-за сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, 55-летний актер «Солдат» страдает от постоянных болей, головокружений и слабости. У него начали «отниматься ноги».

Борис Эстрин, как утверждает SHOT, обратился за помощью к врачам с жалобами на онемение и сильную усталость в мышцах ног. Согласно информации канала, из-за болезни актеру стало тяжело и больно передвигаться.

В больнице актеру провели обследование, в результате которого обнаружили сахарный диабет второго типа с осложнениями. У него также выявили нарушения работы центральной нервной системы.

Актер Борис Эстрин известен по роли офицера военкомата Хворостюка из сериала «Солдаты». Он также сыграл учителя математики Валынского в «Кремлевских курсантах». Эстрин также известен по проектам «Метод Лавровой», «Телохранитель», «Нарушение правил», «Инспектор Гаврилов» и другим. Всего в его фильмографии свыше 100 работ.

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