Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер режиссер фильма «Челюсти 2»

Скончался режиссер фильмов «Челюсти 2» и «Супергерл» Жанно Шварц
close
Bertrand Laforet/Getty Images

Франко-американский кинорежиссер Жанно Шварц скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына кинематографиста — Сашу Шварца.

Режиссер умер 14 января от дыхательной недостаточности в Центральной больнице французского города Лош.

Шварц работал в кино около 60 лет. Среди его картин — «Челюсти 2», «Санта-Клаус: Фильм», «Супергерл». Также Шварц снял некоторые эпизоды сериалов «Анатомия страсти», «Сумеречная зона», «Тайны Смолвиля», «Сверхъестественное».

Воспоминаниями о режиссере поделилась, среди прочих, звезда «Джеймса Бонда» Джейн Сеймур.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не просто блестящим режиссером, а человеком доброй и щедрой души. Он подарил нам множество вневременных историй, в том числе «Где-то во времени», фильм, который навсегда изменил мою жизнь», — написала она.

Накануне в США на 79-м году жизни скончался Дэвид Линч, легендарный режиссер, автор фильмов «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и сериала «Твин Пикс».

Ранее умерла Барбара Рыльска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами