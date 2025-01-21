Отец Яниса Тимы об отношениях с сыном: «Из-за собаки заблокировал везде»

Отец Тиммы Райтис: сын заблокировал меня везде после трагедии с собакой

Отец Яниса Тиммы Райтис признался, что перестал общаться с сыном в ноябре 2021 года. Его слова передает РЕН ТВ.

По словам родителя, баскетболист доверил ему свою собаку Мамбу. Однако Райтису не удалось сберечь животное: Мамба «попала под машину в лесу».

«Янис или его жена посчитали, что я виноват. И буквально из-за собаки в тот день все связи закончились у меня. Они меня там заблокировали почти везде», — заявил Райтис.

Отец баскетболиста поделился, что не успел наладить отношения с сыном. Он предположил, что Анна Седокова «способствовала» тому, чтобы Тимма прервал связи с родителями.

«Она же сама тоже свою семью не очень любит <…> Поэтому она решила, что надо как-то сделать так, чтобы и у Яниса так было», — предположил он.

17 декабря 2024 года не стало бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находился в депрессии после расставания с певицей.

Позднее Седокову обвинили в причастности к трагедии с экс-супругом. Также близкие друзья спортсмена сообщали, что исполнительница неоднократно изменяла Тимме во время их брака.

Ранее сообщалось, что вдова и дочь Левкина призвали прекратить травлю Анны Седоковой.