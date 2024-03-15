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Дирижер Юрий Башмет назвал важным участие в выборах президента России

Юрий Башмет: важно, чтобы каждый выразил свою позицию на выборах

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Сергей Аверин/РИА Новости

Прославленный дирижер и альтист Юрий Башмет отметил внимательное отношение, четкость и оперативность при организации выборов президента России. Своими впечатлениями о голосовании он поделился с «Газетой.Ru».

«Я голосовал на участке. Я уже много лет голосую на одном и том же участке и мне эмоционально приятно приходить туда и физически ставить галочку в бюллетени и опускать его в урну для голосования. Может быть, это такая советская привычка, но в этот момент я чувствую, что я это сделал, чувствую весомость самого момента. Но, повторюсь, я получаю от этого именно эмоциональные ощущения очень приятные», — сказал он.

По его словам, обстановка на участке, как и всегда, была очень позитивная.

«Все было очень вежливо, заботливо. Мне было очень приятно фотографироваться с людьми, которые просто случайно вместо со мной оказались на участке. И было приятно, что все были в таком по-настоящему приподнятом настроение. От сотрудников полиции, до сотрудниц замечательных избирательной комиссии», — добавил Башмет.

Дирижер уточнил, что в то же время на участке вместе проголосовали еще около 15 человек.

«Лично для себя я считаю важным иметь возможность голосовать. Я считаю важным, что мы можем отдать свой голос за кандидата, которого мы хотим поддержать. А сегодня, я уверен, что это особенно важно», — сказал Башмет.

По его мнению, важно, чтобы каждый гражданин России, каждый, кто имеет право голосовать, сделал это в то время, когда страна переживает очень важный момент.

«Мы, люди, которые живут в России можем и должны показать куда мы хотим идти дальше, в каком направлении. И важно, чтобы каждый выразил свою позицию. Это будет честно по отношению к самим себе. Вот в этом я уверен», — заключил он.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

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