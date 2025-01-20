Дробыш назвал преимущество «Новой Фабрики звезд» перед «Голосом»

Продюсер Дробыш: «Голос» не способен зажечь новых звезд в отличие от «Фабрики»

Продюсер Виктор Дробыш назвал проект «Новая Фабрика звезд» честным и прозрачным, где «действительно куют новых звезд». Его слова передает Общественная служба новостей.

«Ни проект «Голос», ни другие подобные шоу вокального характера, не способны зажечь новых звезд», — добавил Дробыш.

По словам продюсера, «Голос» создан для улучшения рейтинга канала — он будоражит зрителя, но не помогает артистам стать известными. У «Фабрики» же, пояснил Дробыш, другая специфика. Продюсер напомнил, что благодаря последнему проекту он отыскал таких исполнителей, как Дмитрий Колдун, Стас Пьеха и певицу Зару.

«Я считаю, что «Фабрика» никогда не устареет, если ее делать качественно. <…> Это одна из немногих программ, которую я сейчас с удовольствием смотрю», — отметил Дробыш.

В конце октября 2024 года Виктор Дробыш заявлял, что певец Прохор Шаляпин загубил свою карьеру музыканта из-за своей «бестолковости». Продюсер вспоминал, что именно он «откопал эту мумию» — Шаляпин был одним из финалистов проекта «Фабрика звезд — 6», где Дробыш выступал как музыкальный продюсер.

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