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Джиган пожаловался на перенос госпитализации из-за ошибки клиники

Рэпер Джиган сообщил, что ему перенесли госпитализацию из-за ошибки клиники
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ТНТ

Рэпер Джиган пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на услуги одной из сетевых клиник.

Джиган показал результаты анализов, в которых сказано, что артисту 66 лет. Певцу 39 лет. Позже с рэпером связались представители клиники. Они заявили, что в ближайшее время с исполнителем свяжутся. Артист ответил, что с ним никто не списывался уже полдня.

«Чем дольше вы думаете, тем больше людей к вам за услугами не обратятся!» — заявил певец.

Представители клиники уточнили, что сейчас данные певца исправлены. Рэпер назвал людей из организации «чертами, идиотами и петушками». Он пояснил, что из-за ошибки больницы ему перенесли госпитализацию. Подробности своего состояния артист не раскрыл.

«Ну не, в принципе, 66, не так уж плохо выгляжу. Хорошо хоть, что не 666 написали», — поделился исполнитель.

В декабре жена Джигана, модель и блогерша Оксана Самойлова, устроила пранк своему мужу. Она привела супруга на сеанс в барбершоп. Там рэпер расслабился в кресле и закрыл глаза. Во время процедуры модель поцеловала якобы от лица барбера. После прикосновения губ рэпер вскочил со стула, начал ругаться матом и встал в агрессивную позу, будто собираясь ударить.

Джиган быстро понял, что его разыграла жена. Он заулыбался и пожал руку барберу, а супругу назвал «дурой» и «идиотиной».

Ранее Джиган купил жене Tesla.

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