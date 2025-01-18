«У меня кибертрак»: Джиган купил жене Tesla

Рэпер Джиган купил своей супруге блогерше Оксане Самойловой новую машину — Tesla Cybertruck. Об этом Самойлова рассказала у себя на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня кибертрак. Так что увидите на дорогах — знайте, что это я», — написала блогерша.

Семья рэпера с ноября живет в особняке, который они выставляли на продажу, но вернулись сюда сами. Самойлова признавалась, что их выгнали из прошлого арендованного дома из-за козы. Джиган подарил нового питомца супруге в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками жила не в пристройке, а в доме вместе с семьей. Блогер неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

Звезда вместе с мужем растит четверых детей: 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 4-летнего Давида.

Накануне Оксана Самойлова снялась на золотом троне с кокошником на голове.

Ранее Самойлова пожаловалась, что дочерям не дают главные роли в спектаклях.