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«Ненавидит полстраны»: Тарзан объяснил, отбивал ли Королеву у Николаева

Актер Глушко рассказал, что не отбивал Королеву у Николаева
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер Сергей «Тарзан» Глушко в новом выпуске шоу «Токсики», который вышел 17 января в VK Видео, рассказал, отбивал ли свою жену Наташу Королеву у композитора Игоря Николаева.

Ведущие Алексей Смирнов и Илья Соболева спросили у Тарзана, как начались отношения с Королевой.

«Может быть, я кого-то расстрою. Я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы с Наташей начали общаться, они уже как год жили врозь. Меня ненавидит полстраны», — посмеялся он.

По мнению Тарзана, от этой репутации ему уже не отмыться.

«Но история такова: они по своим причинам не жили уже год как муж и жена. Поэтому я общался практически со свободной женщиной на тот момент», — заключил он.

Накануне в сети обсудили откровенную съемку Наташи Королевой.

Ранее Владимир Путин оценил песни Игоря Николаева.

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