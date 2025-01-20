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Кейт Уинслет призналась в необычной фобии

Актриса Кейт Уинслет призналась, что боится коров
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Jordan Strauss/Invision/AP

Оскароносная актриса Кейт Уинслет призналась в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», что боится коров. Об этом сообщает ew.com.

Уинслет считает коров самыми страшными животными. Артистка призналась, что часто ходит в походы, поэтому периодически сталкивается с целыми стадами этих зверей. В такие моменты она переживает, что ее могут втоптать в землю.

Уинслет уточнила, что сама не сталкивалась с агрессией коров. Однако, по словам актрисы, в Англии случается множество несчастных случаев, связанных с этими животными. Из-за этого знаменитость настороженно относится к ним.

По мнению Уинслет, эта ее фобия не очень здравая. Она хочет научиться справляться с ней.

«Знаешь, ведь на самом деле коровы не такие уж и страшные, да?» — поделилась артистка.

В декабре Кейт Уинслет призналась, что с раннего возраста страдала от пристального внимания к своей внешности. Актриса вспомнила, что первым критиковать ее из-за веса начал руководитель драматического кружка в школе. Он говорил, что артистке придется довольствоваться «ролями толстушек», если она «собирается так выглядеть».

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