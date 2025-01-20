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Эксперт: кинотеатры будут отказываться от теневого проката из-за низкого сбора

Глава АВК Воронков: теневой прокат приносит кинотеатрам не более 5%
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Shutterstock

В этом году российские кинотеатры ожидают от теневого проката не более 5% от общих сборов. С учетом малой доходности они начинают сами отказываться от «альтернативного проката», так как довольно сильные российские картины показывать выгоднее, рассказал НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Без рекламы и работы дистрибьютора приводит к почти нулевому результату теневого проката, из-за чего в новогоднее время уже было заметно, что кинотеатры отказываются от него и зарабатывают на российских фильмах, считает эксперт. По его прогнозу, предстоящее лето будет богаче на российские релизы, чем в прошлом году.

«И если летом альтернативный прокат каким-то образом еще поработает, то осенью мы увидим либо полное его отсутствие, либо ничтожный сбор. Даже сейчас мы уже понимаем, что эта история дает кинотеатрам не более 10% оборота от общего бокс-офиса. В 2025 году боюсь, что эта сумма не превысит даже 5%», — объяснил Воронков, подчеркнув, что российские картины — это сейчас основной источник дохода.

Среди крупных релизов на этот год особо ничего не планируется — не ожидается никаких «ярких голливудских кинособытий», убежден Воронков. По его мнению, 2025-26 годы станут переходным периодом, после которого хорошие российские фильмы будут выходить в течение всего года, а система теневого проката уйдет.

Напомним, сборы кинотеатров с 1 по 8 января достигли более 6 млрд рублей относительно 5,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Эксперты подчеркивают, что это связано только с ростом цены билета, которая в праздничные дни достигла (по предварительным данным) 479,3 рубля, в то время как годом ранее составляла 391,7 рубля.

Ранее эксперт объяснил смысл закона о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров.

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