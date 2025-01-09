Названа причина повышения сборов кинотеатров в новогодние праздники

Сборы кинотеатров с 1 по 8 января достигли более 6 млрд руб. относительно 5,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Большая часть прибыли от фильмов в прокате — 43% — пришлась на детский проект «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который собрал в общей сложности по всем кинотеатрам в России 2,6 млрд руб. На втором месте — «Финист. Первый богатырь», собравший 1,9 млрд руб., или 32% от кассы за период. На третьем месте очередное продолжение франшизы «Елки» с 470 млн руб. (8%).

В новогодние праздники по количеству купленных билетов в лидерах были российские проекты. Из зарубежных были представлено лишь три картины — «Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»», «Синистер: Новые души» и «Приключения Паддингтона 3».

На этой неделе агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минкультуры написало, что отечественные фильмы собрали 5,4 млрд рублей за два летних месяца. Это максимальные кассовые сборы за последние три года в России.

Ранее в России ответили, почему сборы отечественного кино за рубежом падают.