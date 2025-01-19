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На западе Москвы нашли тело женщины в авто

Тело москвички нашли в автомобиле рядом с жилым домом
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Прокуратура Москвы

На западе Москвы было найдено тело женщины в автомобиле. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«В припаркованном во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте автомобиле обнаружено тело женщины», — говорится в публикации.

Отмечается, что у женщины на теле были ножевые ранения. По предварительным данным, ее избил собственный супруг 1994 года рождения после распития спиртных напитков.

Накануне днем стало известно, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее в Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео.

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