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Писаренко вспомнил, как подрался из-за Стаса Ярушина

Актер Писаренко признался, что дрался с купе вагона из-за Стаса Ярушина
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Актер и комик Сергей Писаренко признался в беседе с «Леди Mail», что подрался из-за коллеги Стаса Ярушина на гастролях в КВН.

По словам Писаренко, инцидент произошел в поездке. Незнакомец перепутал купе и зашел к Ярушину. В тот момент артист сидел на корточках спиной к двери и что-то искал в сумке. Мужчина решил, что это вор, который роется в его вещах, и ударил ему кулаком в лицо.

В это время Писаренко проходил мимо. Он вытащил мужчину в коридор. Там у них произошла драка на кулаках.

«Проводник вызвал полицию, которая зашла в поезд на следующей остановке и хотела арестовать виновника драки, но тот к тому моменту уже осознал свою ошибку и извинился перед Стасом и мной. Так что представители власти отпустили его с миром», — поделился актер.

В июне рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) выиграла суд против Ярушина по делу за авторские права. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT. При этом в суд обратились именно против актера, а не певицы. Суд частично удовлетворил иск Зотеевой.

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