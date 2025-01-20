Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пресняков не знал, что подарил машину Подольской

Певец Пресняков признался, что не знал о покупке машины для жены
close
nataliapodolskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Владимир Пресняков в шоу «Ты не поверишь!» удивился покупке для супруги Натальи Подольской.

Пресняков не знал, что подарил автомобиль жене.

«Она что, купила машину? Я проверю это. Может, это сюрприз какой-то для меня», — отметил музыкант.

В декабре стало известно, что Пресняков подарил своей жене машину. Марка автомобиля неизвестна.

Подольская призналась, что ненавидит выбирать подарки. По ее мнению, презент должен быть удивительным и сильно понравиться человеку, а такое сложно найти.

Певица рассказывала, что легко расстается с деньгами. Она уверена, что чем больше тратишь — тем больше зарабатываешь. Она не ограничивает себя в тратах. Певица назвала себя транжирой. Артистка призналась, что после получения средств может сразу же их раздать семье и выплатить зарплату работникам.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

Ранее экс-супруг Нюши впервые высказался о разводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами