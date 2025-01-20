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«Научила верности»: экс-супруг Нюши впервые высказался о разводе

Бывший муж Нюши Сивов заявил, что болезненно переживал расставание с певицей
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nyusha_nyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супруг певицы Нюши Игорь Сивов впервые высказался о разводе со звездой. Предпринимателя и блогера цитирует издание Super.

По словам Сивова, он болезненно переживал расставание с артисткой, однако отпустил ее с любовью и не стал противиться желанию Нюши разойтись.

Также бизнесмен заверил, что никогда не изменял жене.

«Аня, наверное, научила меня вот именно верности, я был верен ей все эти годы», — сказал он.

7 мая 2024 года артистка объявила о расставании с бизнесменом. Знаменитость заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. Шестилетняя дочь Серафима-Симба и трехлетний сын Саффрон постоянно живут в Дубае вместе со своим отцом и нянями. А певица часто прилетает к ним из Москвы. По словам Нюши, она привыкла жить на два города, поэтому не собирается перевозить детей в Россию после развода с Сивовым.

Накануне Нюша рассказала о созависимых отношениях.

Ранее певица призналась, что тренируется шесть раз в неделю ради фигуры.

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