Певица Elvira T развелась с мужем: «Усыновила» инфантильного мальчика-подростка»

Певица Elvira T (Эльвира Тугушева — настоящее имя) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что развелась с мужем, музыкантом Александром Гречаником.

Тугушева уточнила, что причиной разрыва стала инфантильность Гречаникова. По ее словам, еще полтора года назад музыкант «со слезами на глазах умолял» выйти за него, убеждая в надежности. Однако, как утверждает певица, супруг не оправдал надежд.

«Я думала, вышла замуж за мужчину, а оказалось, «усыновила» инфантильного мальчика-подростка. Хотя это было очевидно с самого начала», — поделилась артистка.

Как отметила Elvira T, она рада, что к ней пришло это осознание достаточно рано. По словам знаменитости, она разочарована в этом браке, но не перестала верить в любовь.

Тугушева начала музыкальную карьеру в 15 лет с дебютной песни «Все решено», которая быстро стала популярной на радио и музыкальных телеканалах. Сейчас артистке 28 лет, и она продолжает выпускать новые треки, гастролируя по стране и увеличивая число поклонников.

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