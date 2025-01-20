«Ему могло быть три месяца»: Катерина Шпица о потерянном ребенке

Актриса Шпица заявила, что у нее не получается забыть о потерянном втором ребенке

Актриса Катерина Шпица призналась, что у нее не получается забыть о потерянном ребенке. Звезда поделилась переживаниями в интервью Элине Абдикадировой.

Когда актриса готовилась стать мамой во второй раз после замужества с Русланом Пановым, первый же скрининг обнаружил неразвивающуюся беременность.

«Сейчас нашему ребенку могло быть уже три месяца. Безусловно, болит, и об этой боли никогда не забыть. Она просто со временем становится частью жизненного опыт, она приглушается», — размышляет она.

Поскольку окружающим страшно и неловко обсуждать подобное, женщина остается со своими переживаниями по такому поводу одна либо с супругом, говорит Шпица. В этот период, говорит она, требуется много усилий, чтобы сохранить отношения и не разочароваться в партнере.

«Потому что на фоне проживания такой беды все маленькие трещины в отношениях становятся просто громадными», — говорит она.

При этом, утверждает Шпица, она не использовала работу, чтобы отвлечься, и осознанно выделяла в жизни время для того, чтобы отгоревать.

В феврале 2021 года Шпица сыграла свадьбу с Русланом Пановым. Актриса воспитывает сына Германа от первого брака.

О замершей беременности Катерина Шпица рассказала в ноябре 2024 года.

Ранее пережившая рак жена актера Сергея Барышева Екатерина вспомнила, как потеряла ребенка.