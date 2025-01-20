Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Игоря Николаева рассказала о ссорах родителей

Дочь артистов Николаева и Проскуряковой призналась, что родители не могут без конфликтов
close
uliaveronika/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой рассказала о ссорах родителей. Семейными тайнами 9-летняя Вероника поделилась в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1».

По словам девочки, поводом для ссоры могут стать долгие сборы отца перед выходом. Однако при этом Игорь Николаев всегда первым идет на примирение, отметила она.

«Это мои родители. Без ссор они не могут», — сказала Вероника.

Композитор познакомился с будущей женой на гастролях в Екатеринбурге. Проскурякова была его давней поклонницей, и после концерта ей удалось встретиться с артистом. По словам исполнительницы, их общение вскоре переросло в дружбу, а потом они поняли, что хотят быть вместе. Пара поженилась в 2010 году, и 8 октября 2015 года у них появилась девочка Вероника. От первого брака с одноклассницей Еленой Кудряшевой у композитора также есть 46-летняя дочь Юлия, она давно живет в США.

Накануне в сети появились фото с дня рождения Игоря Николаева в Дубае.

Ранее Валерий Меладзе вернулся в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами