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В окружении Пи Дидди предугадали кончину Ким Портер

Певец Al B. Sure заявил, что предупреждал Ким Портер не вмешиваться в дела Пи Дидди
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Depositphotos

Певец и продюсер Al B. Sure! (Альберт Джозеф Браун III – настоящее имя) заявил в документальном фильме «Дидди: Создание плохого парня», что предупреждал бывшую жену, модель Ким Портер, не вмешиваться в дела Пи Дидди (Шона Комбса). Об этом сообщает foxnews.com.

По словам Брауна, Комбс был недоволен тем, что у Портер появлялись какие-либо отношения. У рэпера и модели был роман с 1994 по 2007 год. В их союзе родились сын Кристиан и дочери-близнецы Джесси и Далила. Браун считает, что кто-то настраивал против него их общего с Портер сына – Куинси. Комбс усыновил мальчика в 1994 году.

Как отмечает Fox, Браун предугадал кончину бывшей жены. Он вспомнил, как предупредил экс-супругу, что на нее могут совершить покушение, если та присоединится к образу жизни Пи Дидди. Продюсер не поделился подробностями разговора. Артист уточнил, что текущие юридические вопросы не позволяют ему обсуждать ситуацию дальше.

Портер не стало в 2018 году. Ей было 47 лет. Известно, что модель болела пневмонией.

Ранее появились новые свидетельства о «заказе» Тупака рэпером Пи Дидди.

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